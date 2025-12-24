В Днепре на Набережной медики спасали мужчине жизнь

Иллюстративное фото

Это произошло 24 декабря на Сичеславской Набережной у университета имени Альфреда Нобеля. Люди заметили мужчину, который на тротуаре лежал без сознания

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На место инцидента вызвали медиков. Работники экстренной медицинской помощи пытались реанимировать мужчину прямо на улице. Что случилось с мужчиной — пока неизвестно.

Местные жители призывают быть внимательными к прохожим. Если кому стало плохо — важно не проходить мимо, а вызвать скорую и оказать первую помощь.

Напомним, ранее в Харьковской области медики спасли мужчину после клинической смерти. Они провели реанимационные мероприятия, и уже через несколько минут удалось возобновить сердечную деятельность пациента.