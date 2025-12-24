21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 22:29

Нардепка опубликовала фото Залужного на пляже в Доминикане

24 декабря 2025, 22:29
фото: ukranews.com
Народная депутатка Марьяна Безуглая опубликовала фото с мужем, похожим на Залужного, и заявила, что тот отдыхает в Доминикане

Как передает RegioNews, соответствующие фото она опубликовала на своей странице в соцсети.

Безуглая заявила, что Залужный якобы находится в Доминикане.

Публикацию она сопровождала ироническими комментариями и цитатами из публичных высказываний генерала в первые дни полномасштабного вторжения РФ в 2022 году:

Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не покажусь живым", – сказал генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, 3 марта 2022 года

Также депутатка высказала предположение, что на курорте могут находиться и другие бывшие чиновники.

Как сообщалось, у Залужного отреагировали на новость о подготовке к выборам. Его советница завыла, что пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
07 августа 2025
