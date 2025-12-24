Нардепка опубликовала фото Залужного на пляже в Доминикане

фото: ukranews.com

Народная депутатка Марьяна Безуглая опубликовала фото с мужем, похожим на Залужного, и заявила, что тот отдыхает в Доминикане

Как передает RegioNews, соответствующие фото она опубликовала на своей странице в соцсети.

Безуглая заявила, что Залужный якобы находится в Доминикане.

Публикацию она сопровождала ироническими комментариями и цитатами из публичных высказываний генерала в первые дни полномасштабного вторжения РФ в 2022 году:

Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не покажусь живым", – сказал генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, 3 марта 2022 года

Также депутатка высказала предположение, что на курорте могут находиться и другие бывшие чиновники.

Как сообщалось, у Залужного отреагировали на новость о подготовке к выборам. Его советница завыла, что пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".