Нацгвардейцы уничтожили спецмашину россиян стоимостью около 8 млн долларов

Бойцы Нацгвардии с помощью дронов уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которая стоит около 8 млн. долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

По его словам, вражескую технику уничтожило подразделение ударных дронов Lasar's Group.

"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и фортификационных сооружениях.

