Нацгвардейцы уничтожили спецмашину россиян стоимостью около 8 млн долларов
Бойцы Нацгвардии с помощью дронов уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которая стоит около 8 млн. долларов США
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.
По его словам, вражескую технику уничтожило подразделение ударных дронов Lasar's Group.
"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и фортификационных сооружениях.
Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили танк, орудие и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области.