21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 23:05

Нацгвардейцы уничтожили спецмашину россиян стоимостью около 8 млн долларов

24 декабря 2025, 23:05
иллюстративное фото
Бойцы Нацгвардии с помощью дронов уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которая стоит около 8 млн. долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

По его словам, вражескую технику уничтожило подразделение ударных дронов Lasar's Group.

"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и фортификационных сооружениях.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили танк, орудие и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области.

война Нацгвардия видео потери россиян Солнцепек
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 18:54
Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
24 декабря 2025, 07:14
Украинские войска с тяжелыми боями покинули важный населенный пункт в Донецкой области
23 декабря 2025, 18:15
