19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 21:49

Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины

24 декабря 2025, 21:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Страна выделила 160 млн евро на восстановление украинской энергетической системы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника.

По его словам, вклад Германии – это самый разовый вклад с момента создания Фонда.

Колесник подчеркнул, что Фонд поддержки энергетики Украины остается одним из наиболее эффективных механизмов международной помощи топливно-энергетическому сектору Украины.

Средства Фонда направляются на закупку оборудования для энергетических компаний и восстановление инфраструктуры после вражеских атак.

Напомним, Литва передала Украине теплоэлектростанцию, которая должна обеспечить светом около миллиона абонентов. Эта сложная операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Германия экономика энергетика фонд
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
24 декабря 2025, 19:05
Правительство усилило контроль в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения
24 декабря 2025, 17:26
По 15-20 часов без света: будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны
24 декабря 2025, 15:59
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Во Львове отменили отключение света до конца дня
24 декабря 2025, 20:19
Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов
24 декабря 2025, 20:15
В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »