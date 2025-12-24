Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника.

По его словам, вклад Германии – это самый разовый вклад с момента создания Фонда.

Колесник подчеркнул, что Фонд поддержки энергетики Украины остается одним из наиболее эффективных механизмов международной помощи топливно-энергетическому сектору Украины.

Средства Фонда направляются на закупку оборудования для энергетических компаний и восстановление инфраструктуры после вражеских атак.

Напомним, Литва передала Украине теплоэлектростанцию, которая должна обеспечить светом около миллиона абонентов. Эта сложная операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.