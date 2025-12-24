Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
Страна выделила 160 млн евро на восстановление украинской энергетической системы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника.
По его словам, вклад Германии – это самый разовый вклад с момента создания Фонда.
Колесник подчеркнул, что Фонд поддержки энергетики Украины остается одним из наиболее эффективных механизмов международной помощи топливно-энергетическому сектору Украины.
Средства Фонда направляются на закупку оборудования для энергетических компаний и восстановление инфраструктуры после вражеских атак.
Напомним, Литва передала Украине теплоэлектростанцию, которая должна обеспечить светом около миллиона абонентов. Эта сложная операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.