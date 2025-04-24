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24 апреля 2025, 04:35

В Украине снимают фэнтези-комедию о потустороннем Киеве

24 апреля 2025, 04:35
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Иллюстративное фото
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В Украине начали съемки фэнтези-комедии о Крещатике. В фильме сыграют звезды кино и даже звездные ведущие и блоггеры

Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.

В Украине снимают комедийное фэнтези "Крещатик 48/2". Режиссером фильма стал Дмитрий Авдеев и продюсер Алексей Комаровский. В главных ролях будут 11-летние юные актеры – Кира Саяпина и Иван Новинский, а также молодой актер Любомир Валивоц.

Сюжет расскажет о дружбе, приключениях и борьбе со злом. Дети найдут вход в Потусторонний Киев, существующий с 482 года. Там их ждут персонажи украинского фольклора, безумные испытания и встреча с древней Богиней смерти. Зрителям обещают магию, легенды и юмор.

В фильме также сыграют Ирина Кудашова, Александр Ярема, Наталья Денисенко, Даниэль Салем, Владимир Ращук, Екатерина Олос, Слава Красовская и другие. Также впервые на больших экранах появятся певица TAYANNA, Григорий Решетник с его супругой Кристиной и Кенди Суперстар.

"Я специально пригласил для создания фильма звездных родителей: Даниэля Салема, Наталью Денисенко, Решетников Григория и Кристину, TAYANNA, Владимира Ращука, ведь они точно знают, что хотят смотреть дети и родители в том числе", - говорит создатель фильма Алексей Комаровский.

Напомним, в Украине снимают фильм о легендарной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык. По словам продюсера, это биографический мюзикл. Авторы фильма смогли получить фото, видео и аудио, еще никогда не опубликованные.

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