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12 мая 2021, 08:39 19

Прятаться не будет: Медведчук прокомментировал обыски у себя дома

12 мая 2021, 08:39 19
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События, которые происходят вокруг нардепа, он называет "политической расправой"
События, которые происходят вокруг нардепа, он называет "политической расправой"
Фото: УНИАН
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Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал обыски в своем доме и сообщение ему о госизмене. По его словам, он находится в Украине, прятаться от следствия он не будет и планирует "добиваться справедливости для себя".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Медведчука.

Я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", - сообщил он.

В то же время, обыски у него дома и в офисе, попытку вручить ему подозрение в государственной измене он назвал "политической расправой". По мнению нардепа, правоохранители нарушают украинское законодательство, а во время обысков у него ничего незаконного не нашли.

Однако, Медведчук никаким образом не прокомментировал те факты, которые представили в СБУ и Офисе генпрокурора. Речь идет о договоренностях с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака о перерегистрации предприятия в захваченном Крыму и добыче полезных ископаемых, а также о передаче России информацию о скрытом подразделении ВСУ.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

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