Поминальные дни: в Киеве возле кладбищ будет патрулировать полиция и "Муниципальная охрана"

Уже разработан график посещения кладбищ

Уже разработан график посещения кладбищ

Фото: из открытых источников

Во время поминальных дней у столичных кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана", а Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы к кладбищам.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Во время поминальных дней у кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и "муниципальной охраны", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил. Город выходит из локдауну. Но дальнейшая ситуация зависит от каждого из нас. Главное - не вызвать новой волны болезни", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться к кладбищам в поминальные дни. Маршруты и график движения будут обнародованы.

Мэр также добавил, что город разработал график посещения кладбищ во время поминальных дней.

Ранее сообщалось, что столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме.