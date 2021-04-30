В Одессе полиция расследует смерть 12-летней девочки от анорексии

Девочка пыталась похудеть и довела организм до критического состояния

Девочка пыталась похудеть и довела организм до критического состояния

Фото: из открытых источников

В Одессе полицейские начали расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. В больнице 29 апреля скончалась девочка, ее туда накануне госпитализировали с диагнозом "анорексия".

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Предварительно установлено: малолетняя пыталась похудеть и довела организм до критического состояния.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за человеком, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за буллинга.