15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 14:49 4

Правоохранители переходят на усиленный режим: к обеспечению порядка на праздники привлекут авиацию

28 апреля 2021, 14:49 4
Читайте також українською мовою
К правоохранителям также присоединятся подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы
К правоохранителям также присоединятся подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Министерстве внутренних дел Украины переводят подразделения на усиленный режим работы на время майских и пасхальных праздников. В частности, к обеспечению порядка привлекут даже авиацию.

Как передает RegioNews, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал Яровой.

Кроме того, в оперативные штабы МВД войдут представители Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД.

От Службы спасения, в частности, будут привлечены около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысяч единиц спасательной и спецтехники, пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

Напомним, в регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений полностью запретят массовые празднования на Пасху.

праздник карантин полиция правоохранители Пасха

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua