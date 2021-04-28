Правоохранители переходят на усиленный режим: к обеспечению порядка на праздники привлекут авиацию

К правоохранителям также присоединятся подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы

К правоохранителям также присоединятся подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы

Фото: ГСЧС

В Министерстве внутренних дел Украины переводят подразделения на усиленный режим работы на время майских и пасхальных праздников. В частности, к обеспечению порядка привлекут даже авиацию.

Как передает RegioNews, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал Яровой.

Кроме того, в оперативные штабы МВД войдут представители Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД.

От Службы спасения, в частности, будут привлечены около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысяч единиц спасательной и спецтехники, пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

Напомним, в регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений полностью запретят массовые празднования на Пасху.