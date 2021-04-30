В полиции рассказали, как проходит масштабная зачистка Одесчины от криминалитета

Только в Одессе с прошлой пятницы разоблачили более 10-ти злоумышленников

Только в Одессе с прошлой пятницы разоблачили более 10-ти злоумышленников

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.

Только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10-ти человек, которые подозреваются в связях с представителями преступного мира, в том числе с "ворами в законе", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, у них изъяли десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства. Также в семи лидеров криминалитета Беляевки изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие доказательства преступной деятельности.

У нескольких жителей Вилково и Арциза изъяли боеприпасы, оружие и наркотические вещества.

Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в похищении имущества из автомобилей одесситов. Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки транспортных средств. Житель Шабо привлекается к ответственности за умышленное убийство своего знакомого, а житель Одесского района - за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки", - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что масштабные отработки области продолжаются.

Напомним, полиция проводит масштабные обыски в Одессе: устанавливают причастных к криминалу людей.