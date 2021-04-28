В Одессе усилят меры безопасности в связи с годовщиной событий 2 мая

Правоохранители призвали участников массовых мероприятий не допустить провокаций

Правоохранители призвали участников массовых мероприятий не допустить провокаций

Фото: из открытых источников

В Одессе правоохранители готовятся к массовым мероприятиям в связи с годовщиной событий 2 мая 2014 года. В городе уже 30 апреля вводят усиленные меры безопасности.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Regionews.

2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране - агрессору", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, к обеспечению общественной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардийцев.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхальными праздниками.

Поэтому в городе будут задействованы дополнительные силы для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, и "если анонсируются какие-то массовые мероприятия".

С начала недели полиция вместе с НГУ начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут введении усилены меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - отметил Клименко.

Напомним, правоохранители переходят на усиленный режим: к обеспечению порядка на праздники привлекут авиацию.

Ранее сотрудники СБУ предупредили провокации, которые представители пророссийского движения планировали организовать в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года.