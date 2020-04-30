В Одессе пророссийские активисты готовили провокации на 2 мая
Представители пророссийского движения планировали организовать в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
"Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно было стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики новороссия" и силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ", - говорится в сообщении.
Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, которая содержит откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. В частности, изъяты листовки с разделением Украины на фейкову "республику новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса – Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.
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