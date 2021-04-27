Чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов"

Суд заключил подозреваемого под стражу

Суд заключил подозреваемого под стражу

Фото СБУ

В Черновцах арестовали и отстранили от работы чиновника, которого подозревают в получении 600 тыс. взятки за содействие в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Буковинские правоохранители разоблачили чиновника, который требовал и получил от предпринимателя 600 тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном освоении бюджетных средств.

После сообщения злоумышленнику о подозрении, сотрудники следственного управления ГУНП в Черновицкой области по согласованию Черновицкой областной прокуратуры подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Приняв во внимание аргументы органов досудебного расследования, Шевченковский районный суд города Черновцы взял подозреваемого под стражу и отстранил от должности. Также следственный судья предоставил правонарушителю возможность применения залога в размере 600 тысяч гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, разоблачён "откат" в 600 тысяч гривен: на Буковине СБУ разоблачила сделку должностных лиц на ремонте дорог. Одному из чиновников сообщено о подозрении.

Ранее стало известно, что в Черновицкой ОГА полиция проводит обыски. Речь идет о взятке за "содействие" в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства.