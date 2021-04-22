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22 апреля 2021, 17:08 11

В Черновицкой ОГА полиция проводит обыски

22 апреля 2021, 17:08 11
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Речь идет о взятке за "содействие" в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства
Речь идет о взятке за "содействие" в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства
Фото из открытых источников
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В помещении Черновицкой областной государственной администрации правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства относительно получения должностным лицом ОГА неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру и интернет-издание "БукИнфо".

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по факту получения должностным лицом областной государственной администрации неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства, - говорится в сообщении прокуратуры.

Как следует из обнародованного порталом "БукИнфо" постановления суда, давшего разрешение на обыски, они происходят в управлении инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог.

Разрешение на обыск дал Шевченковский районный суд г. Черновцы. Обыск согласован с прокурором Черновицкой окружной прокуратуры А. Киореском.

В ходатайстве следственного управления ГУНП к суду о необходимости проведения обыска говорилось о том, что должностные лица Черновицкой ОГА Ковалюк Б.И. и Минько Ю.М. требуют неправомерную выгоду от субъекта хозяйственной деятельности за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда, получении и освоении бюджетных средств, выделяемых на инфраструктуру региона.

В уголовном производстве установлены дополнительные сведения относительно четко согласованных действий между фигурантами уголовного производства, а именно заместителя начальника Управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА Минько Ю. М., заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Черновицкой области Мельничука А. В. и одного из основателей ЧП "Карвацкий-Буд" ...

Далее в постановлении суда на обыск говорится, что Ю.Минько разработал "преступный план по получению неправомерной выгоды в завуалированном виде, а именно получении денежных средств от Попюка Ю. В. в безналичной форме на счет подконтрольного предприятия... "

Согласно информации следователей ГНП в Черновицкой области, в курсе этой схемы был заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

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обыск Черновицкая ОГА чиновники взятка прокуратура полиция

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