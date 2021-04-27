На зарплаты работникам аппаратов судов хотят направить 600 млн грн

Рада поддержала законопроект в первом чтении

Рада поддержала законопроект в первом чтении

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Народные депутаты поддержали за основу законопроект №5304, который имеет целью направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Как пишет RegioNews, документ поддержал 271 нардеп.

Отмечается, что местные и апелляционные суды из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и тому подобное).

Этот закон вносит изменения в Приложения №3 и №7 в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год".

При этом произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Напомним, ранее стало известно, когда КСУ возьмется за конституционность спецконфискации и закона о люстрации.