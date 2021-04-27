Сепаратисту, который выступал за отделение Закарпатья, дали 12 лет тюрьмы

Его объявили в международный розыск

Его объявили в международный розыск

Фото: СБУ

Мукачевский городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Закарпатской области, который призывал к отделению региона от Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы - "Республика Подкарпатская Русь", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в осуществлении подрывной деятельности против Украины он искал поддержку среди организаций Российской Федерации. А в начале 2014 он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию на территории Украины.

Летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти на Закарпатье", - отметили в ведомстве.

В частности, злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск, он скрывается на территории Российской Федерации.

Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.