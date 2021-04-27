08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
14:49  27 квітня
Депутати обрали головою Київської облради Наталію Гунько
18:34  27 квітня
На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 19:35 4

Посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів"

27 квітня 2021, 19:35 4
Читайте также на русском языке
Суд взяв підозрюваного під варту
Суд взяв підозрюваного під варту
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях арештували і відсторонили від роботи чиновника, якого підозрюють в отриманні 600 тис. хабаря за сприяння в в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Буковинські правоохоронці викрили держслужбовця, який вимагав і отримав від підприємця 600 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння в безперешкодному освоєнні бюджетних коштів.

Після повідомлення зловмиснику про підозру, співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за погодження Чернівецької обласної прокуратури підготували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - йдеться в повідомленні.

Взявши до уваги аргументи органів досудового розслідування, Шевченківський районний суд міста Чернівці взяв підозрюваного під варту і відсторонив від посади. Також слідчий суддя надав правопорушнику можливість застосування застави в розмірі 600 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, викритий "відкат" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила оборудку посадовців на ремонті доріг. Одному з чиновників повідомлено про підозру.

Раніше стало відомо, що у Чернівецькій ОДА поліція проводить обшуки. Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.

відкат хабар бюджетні кошти СБУ поліція прокуратура суд

Сепаратисту, який виступав за відокремлення Закарпаття, дали 12 років в’язниці
27 квітня 2021, 17:57
У Волинській області відбулися масштабні антитерористичні навчання
27 квітня 2021, 17:17
На зарплати працівникам апаратів судів хочуть направити 600 млн грн
27 квітня 2021, 16:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram