Посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів"

Суд взяв підозрюваного під варту

Суд взяв підозрюваного під варту

Фото СБУ

У Чернівцях арештували і відсторонили від роботи чиновника, якого підозрюють в отриманні 600 тис. хабаря за сприяння в в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Буковинські правоохоронці викрили держслужбовця, який вимагав і отримав від підприємця 600 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння в безперешкодному освоєнні бюджетних коштів.

Після повідомлення зловмиснику про підозру, співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за погодження Чернівецької обласної прокуратури підготували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - йдеться в повідомленні.

Взявши до уваги аргументи органів досудового розслідування, Шевченківський районний суд міста Чернівці взяв підозрюваного під варту і відсторонив від посади. Також слідчий суддя надав правопорушнику можливість застосування застави в розмірі 600 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, викритий "відкат" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила оборудку посадовців на ремонті доріг. Одному з чиновників повідомлено про підозру.

Раніше стало відомо, що у Чернівецькій ОДА поліція проводить обшуки. Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.