У Чернівецькій ОДА поліція проводить обшуки

Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти

Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру та інтернет-видання "БукІнфо".

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом одержання службовою особою обласної державної адміністрації неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти, - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як випливає з оприлюдненої порталом "БукІнфо" ухвали суду, який дав дозвіл на обшуки, вони тривають в управлінні інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг.

Дозвіл на обшук ухвалив Шевченківський районний суд м.Чернівці. Обшук погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури А.Кіореском.

В клопотанні слідчого управління ГУНП до суду щодо необхідності проведення обшуку йшлося про те, що посадові особи Чернівецької ОДА Ковалюк Б.І. та Мінько Ю.М. вимагають неправомірну вигоду від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у безперешкодному укладанні договорів підряду, одержанні та освоєнні бюджетних коштів, що виділяються на інфраструктуру регіону.

У кримінальному провадженні встановлено додаткові відомості щодо чітко узгоджених дій між фігурантами кримінального провадження, а саме заступника начальника Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА Мінька Ю.М., заступника начальника служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Мельничука А.В. та одного із засновників ПП "Карвацький-Буд"…

Далі в ухвалі суду на обшук йдеться, що Ю.Мінько розробив "злочинний план щодо одержання неправомірної вигоди у завуальованому виді, а саме отриманні грошових коштів від Попюка Ю.В. у безготівковій формі на рахунок підконтрольного підприємства…"

Згідно інформації слідчих ГНП у Чернівецькій області, у курсі цієї схеми був заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

Як повідомлялося, у Сумах депутат міськради отримав підозри у двох справах за один день. Депутата звинувачують у хабарі та завданні збитків комунальному підприємству.

Раніше в Херсоні посадовця міграційної служби затримали при отриманні $9 тис. хабара. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.