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21 апреля 2021, 12:19 456

В Сумах депутат горсовета получил подозрения по двум делам за один день

21 апреля 2021, 12:19 456
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Депутата обвиняют во взятке и нанесении ущерба коммунальному предприятию
Депутата обвиняют во взятке и нанесении ущерба коммунальному предприятию
Фото: из открытых источников
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Депутат Сумского городского совета VIII созыва получил подозрения от Сумской областной прокуратуры сразу по двум делам.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что первое дело касается получения 30 тыс. долларов неправомерной выгоды. Правоохранители считают, что в сентябре 2020 года депутат взял деньги за позитивное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в городе Сумы.

Второе дело касается задачи 2,6 млн грн убытков возглавляемому депутатом коммунального предприятия. ГФС установило, что в 2018-2020 году предприятие не уплатило 8,5 млн гривен рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Затем оно признало и погасило налоговый долг, получив 2,6 млн гривен штрафных санкций и пени.

Следовательно, следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию причинен ущерб.

В публикации прокуратуры не указано имени подозреваемого, но сказано, что депутат является не только директором коммунального предприятия, но и возглавляет одну из фракций. Согласно информации из открытых источников речь может идти о директоре КП "Горводоканал" Анатолии Сагаче, который является главой фракции ВО "Батькивщина".

Ранее сообщалось, что чиновника миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки.

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