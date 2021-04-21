В Сумах депутат горсовета получил подозрения по двум делам за один день
Депутат Сумского городского совета VIII созыва получил подозрения от Сумской областной прокуратуры сразу по двум делам.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что первое дело касается получения 30 тыс. долларов неправомерной выгоды. Правоохранители считают, что в сентябре 2020 года депутат взял деньги за позитивное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в городе Сумы.
Второе дело касается задачи 2,6 млн грн убытков возглавляемому депутатом коммунального предприятия. ГФС установило, что в 2018-2020 году предприятие не уплатило 8,5 млн гривен рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Затем оно признало и погасило налоговый долг, получив 2,6 млн гривен штрафных санкций и пени.
Следовательно, следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию причинен ущерб.
В публикации прокуратуры не указано имени подозреваемого, но сказано, что депутат является не только директором коммунального предприятия, но и возглавляет одну из фракций. Согласно информации из открытых источников речь может идти о директоре КП "Горводоканал" Анатолии Сагаче, который является главой фракции ВО "Батькивщина".
Ранее сообщалось, что чиновника миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки.