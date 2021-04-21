В Сумах депутат горсовета получил подозрения по двум делам за один день

Депутата обвиняют во взятке и нанесении ущерба коммунальному предприятию

Депутата обвиняют во взятке и нанесении ущерба коммунальному предприятию

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что первое дело касается получения 30 тыс. долларов неправомерной выгоды. Правоохранители считают, что в сентябре 2020 года депутат взял деньги за позитивное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в городе Сумы.

Второе дело касается задачи 2,6 млн грн убытков возглавляемому депутатом коммунального предприятия. ГФС установило, что в 2018-2020 году предприятие не уплатило 8,5 млн гривен рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Затем оно признало и погасило налоговый долг, получив 2,6 млн гривен штрафных санкций и пени.

Следовательно, следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию причинен ущерб.

В публикации прокуратуры не указано имени подозреваемого, но сказано, что депутат является не только директором коммунального предприятия, но и возглавляет одну из фракций. Согласно информации из открытых источников речь может идти о директоре КП "Горводоканал" Анатолии Сагаче, который является главой фракции ВО "Батькивщина".

Ранее сообщалось, что чиновника миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки.