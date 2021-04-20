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20 апреля 2021, 16:20 157

Чиновника миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки

20 апреля 2021, 16:20 157
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Фото: dbr.gov.ua
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Работники Государственного бюро расследований задержали "на горячем" начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в городе Киеве и Киевской области за вымогательство 9 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Чиновник ГМС требовал и получил деньги от гражданина Республики Ирак за оформление вида на постоянное проживание на территории Украины для трех гражданок Ливанской Республики. 19 апреля 2021 года чиновника задержали при получении 3 тысяч долларов неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды в размере 6 тысяч долларов. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта.

Должностному лицу Государственной миграционной службы инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно - ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Напомним, чиновника Секретариата Кабмина будут судить за взятку в 2,5 млн грн, ему грозит лишение свободы от двух до двенадцати лет.

ГБР взятка миграционная служба задержание коррупция Чиновник

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