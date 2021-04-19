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19 апреля 2021, 15:52 151

На Буковине от должности отстранили главного прокурора области

19 апреля 2021, 15:52 151
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Так решила кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб
Фото из открытых источников
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Прокурорка Черновицкой области Ирина Кравченко отстранена от должностных обязанностей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил molbuk.ua со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

Накануне в соцсетях появился документ об отстранении Ирины Кравченко за подписью генпрокурорки Украины Ирины Венедиктовой.В пресс-службе эту информацию подтвердили, отметив, что обязанности прокурора Черновицкой области сейчас исполняет первый заместитель руководителя ведомства Вячеслав Черней.

Согласно решения кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров — руководитель Черновицкой областной прокуратуры отстранена от должности до завершения дисциплинарного производства. Исполнение обязанностей руководителя областной прокуратуры возложено на первого заместителя руководителя Вячеслава Чорнея, - сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Ранее, как сообщало местное издание "БукІнфо", в сети Facebook в группе "Прокуроры Украины" появилась публикация, где утверждается, что около 80% работников Черновицкой областной прокуратуры обратились с письмом к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой о выражении недоверия прокурору Черновицкой области Ирине Кравченко.

В обращении к Венедиктовой прокурорский состав областной прокуратуры утверждает о якобы многочисленных нарушениях со стороны областной руководительницы и невозможности качественного выполнения профессиональных обязанностей под ее руководством. Прокуроры пишут, что готовы отвечать за свои слова согласно действующего законодательства и даже на "детекторе лжи".

Напомним, Ирина Кравченко была назначена на должность прокурора Черновицкой области в сентябре 2020 года. С января по сентябрь 2020 года Ирина Кравченко занимала должность прокурора отдела по работе с кадрами управления по работе с кадрами Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось ранее, 23 февраля в Раде начали сбор подписей за отставку Венедиктовой. Выражение Верховной Радой недоверия генеральному прокурору будет означать его отставку.

прокуратура отстранение кадры дисциплираный проступок Ирина Венедиктова генпрокурор

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