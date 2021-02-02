Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19

На коммерческом рынке она может появиться не раньше лета

На коммерческом рынке она может появиться не раньше лета

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов считает, что на украинском коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появятся в лучшем случае летом.

Об этом министр рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает RegioNews.

Он подчеркнул, что ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины.

Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают ее выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета, - ред.) будет", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, стоимость COVID-вакцины будет зависеть от компании-производителя.

Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара", - сказал Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса, которую закупит Украина еще не доказала эффективность.