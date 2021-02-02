Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов считает, что на украинском коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появятся в лучшем случае летом.
Об этом министр рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает RegioNews.
Он подчеркнул, что ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины.
Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают ее выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета, - ред.) будет", - сообщил глава Минздрава.
По его словам, стоимость COVID-вакцины будет зависеть от компании-производителя.
Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара", - сказал Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса, которую закупит Украина еще не доказала эффективность.