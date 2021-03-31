Марцинкив забрал назад слова о платных прививках вакциной Pfizer
Ранее он заявлял, что цена услуги составляет от 800 до 1000 грн
Ранее он заявлял, что цена услуги составляет от 800 до 1000 грн
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сообщил ложную информацию о проведении платных прививок вакцинами в частных клиниках города, в том числе, препаратом компании "Pfizer".
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Он заявил, что оговорился, и за деньги прививаться от коронавируса вакциной в Ивано-Франковске нельзя.
Информация о пфайзере не соответствует действительности! Я оговорился в эфире 4 канала", - написал мэр.
Напомним, ранее Марцинкив сказал, что в частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer.
В Киеве развернут дополнительные койки для COVID-больныхВсе новости »
31 марта 2021, 18:03В Минздраве сказали, когда украинцев могут начать вакцинировать препаратом CoronaVac
31 марта 2021, 17:38Глава Черниговской ОГА Коваленко получила прививку от COVID-19
31 марта 2021, 17:19
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова