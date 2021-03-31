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В частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer - Марцинкив
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31 марта 2021, 18:46 91

Марцинкив забрал назад слова о платных прививках вакциной Pfizer

31 марта 2021, 18:46 91
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Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сообщил ложную информацию о проведении платных прививок вакцинами в частных клиниках города, в том числе, препаратом компании "Pfizer".

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Он заявил, что оговорился, и за деньги прививаться от коронавируса вакциной в Ивано-Франковске нельзя.

Информация о пфайзере не соответствует действительности! Я оговорился в эфире 4 канала", - написал мэр.

Напомним, ранее Марцинкив сказал, что в частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer.

заявление Ивано-Франковск мэр Руслан Марцинкив вакцинация

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