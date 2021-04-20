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20 апреля 2021, 11:59 7

В Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин

20 апреля 2021, 11:59 7
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В ближайшее время Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины Covishield
В ближайшее время Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины Covishield
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что ситуация с поставками вакцин против COVID-19 разрешится в ближайшее время – в мае.

Об этом он рассказал во время брифинга 20 апреля, пишет RegioNews.

"Я уверен, что эта ситуация в ближайшее время должна разрешиться, и мы начнем получать те дозы вакцин, за которые мы проплатили деньги, которые по праву уже принадлежат нам для того, чтобы как можно скорее сделать прививку украинцам. Мы думаем, что ситуация улучшится уже в мае этого года", – сказал Степанов.

Министр рассказал, что в ближайшее время Украина ожидает 1,5 млн доз вакцины Covishield (AstraZeneca) от Института сыворотки крови Индии и 1,7 доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

"Кроме того, мы ожидаем первые поставки вакцин от компании Pfizer, а также поставки по инициативе COVAX", – добавил Степанов.

Напомним, за минувшую сутки в Украине прививки получили более 12 тысяч человек.

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