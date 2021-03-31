В частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer - Марцинкив

По словам мэра, на Прикарпатье "народ очень предприимчивый"

По словам мэра, на Прикарпатье "народ очень предприимчивый"

Фото: из открытых источников

В частных клиниках Ивано-Франковска появились вакцины, там делают платные прививки, в том числе препаратом компании "Pfizer".

Об этом в эфире "4 канала" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", - сказал мэр.

Отвечая на вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках?", Марцинкив сказал: "У нас народ очень предприимчивый".

По-моему, 800 или 1000 грн (цена одной дозы вакцины - ред.). Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже наверняка такие услуги есть", - отметил городской голова.

Напомним, ранее на Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь.