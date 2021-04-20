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20 апреля 2021, 11:48 224

В Минздраве обещают не вакцинировать политиков и лидеров мнений остатками Pfizer

20 апреля 2021, 11:48 224
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Все дозы планируют использовать согласно плану вакцинации
Все дозы планируют использовать согласно плану вакцинации
Фото: из открытых источников
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В Украине стартовал процесс вакцинации населения препаратом Pfizer, однако остатками этой вакцины не будут прививать известных людей, политиков или лидеров общественного мнения.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации", - отметил министр.

Остатками препарата AstraZeneca прививали общественных деятелей, политиков и активистов с целью популяризации вакцинации среди населения.

В Минздраве объясняли, что остатки появлялись потому, что флакон препарата состоит из 10 доз, которые портятся через 6 часов после открытия.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer.

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