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12 апреля 2021, 18:01 9

На Львовщине разоблачили производство фальсифицированного алкоголя с "заработком" по 4 млн грн ежемесячно

12 апреля 2021, 18:01 9
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Жители Львова и области "штамповали" по 2 тыс. бутылок фальсификата ежедневно
Фото Нацполиции
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В жилом помещении в одном из сел Яворивского района они развернули целое производство водочных изделий. Мощности оборудования позволяли изготавливать до 2 000 бутылок фальсификата известных водочных брендов за один день.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По результатам проведенных обысков в помещении незаконного производства обнаружили и изъяли более 12 000 бутылок водки с этикетками различных торговых марок, около 5 000 марок акцизного налога с признаками подделки и 2 800 л спирта, - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, на Киевщине разоблачили махинацию: производили нелегальный спирт под видом антисептиков. Среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн.

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