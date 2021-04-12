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12 квітня 2021, 18:01 8

На Львівщині викрито виробництво фальсифікованого алкоголю з "заробітком" по 4 млн грн щомісяця

12 квітня 2021, 18:01 8
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Мешканці Львова та області "штампували" по 2 тис. пляшок фальсифікату щодня
Мешканці Львова та області "штампували" по 2 тис. пляшок фальсифікату щодня
Фото Нацполіції
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У житловому приміщенні в одному з сіл Яворівського району вони розташували ціле виробництво горілчаних виробів. Потужності обладнання дозволяли виготовляти до 2 000 пляшок фальсифікату відомих горілчаних брендів за один день.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За результатами проведених обшуків у приміщенні незаконного виробництва виявили та вилучили понад 12 000 пляшок горілки з етикетками різних торговельних марок, близько 5 000 марок акцизного податку з ознаками підробки та 2 800 л спирту, - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозр у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, на Київщині викрили махінацію: виробляли нелегальний спирт під виглядом антисептиків. Середньомісячний обіг "продукції" становив до 5 млн грн.

алкоголь фальсифікат Львівська область поліція обшуки

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