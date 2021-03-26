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26 марта 2021, 14:21 55

На Киевщине разоблачили махинацию: производили нелегальный спирт под видом антисептиков

26 марта 2021, 14:21 55
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Среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн
Среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн
Фото: СБУ
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В Днепропетровской и Киевской областях Служба безопасности Украины заблокировала схему оптового сбыта контрафактных подакцизных товаров. Стоимость изъятого контрафакта составила более 2,5 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Представители столичной коммерческой структуры организовали производство этилового спирта под видом антисептических средств и растворителей. Логистический центр по распространению фальсификата они обустроили на территории Днепропетровской области.

Часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, дельцы завозили из РФ. Готовую продукцию они реализовывали с поддельными сопроводительными документами через собственную сеть "оптовиков".

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также по местам работы и жительства организаторов и участников сделки обнаружено:

  • 45 тонн спирта сомнительного качества;
  • тару для фасовки поддельных изделий;
  • черновую бухгалтерию и документацию.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении по ст. 190, ст. 199 и ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков к Лычаковской исправительной колонии.

СБУ производство контрабанда спиртзавод область

 
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