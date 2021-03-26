На Киевщине разоблачили махинацию: производили нелегальный спирт под видом антисептиков
В Днепропетровской и Киевской областях Служба безопасности Украины заблокировала схему оптового сбыта контрафактных подакцизных товаров. Стоимость изъятого контрафакта составила более 2,5 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Представители столичной коммерческой структуры организовали производство этилового спирта под видом антисептических средств и растворителей. Логистический центр по распространению фальсификата они обустроили на территории Днепропетровской области.
Часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, дельцы завозили из РФ. Готовую продукцию они реализовывали с поддельными сопроводительными документами через собственную сеть "оптовиков".
Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также по местам работы и жительства организаторов и участников сделки обнаружено:
- 45 тонн спирта сомнительного качества;
- тару для фасовки поддельных изделий;
- черновую бухгалтерию и документацию.
Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении по ст. 190, ст. 199 и ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков к Лычаковской исправительной колонии.