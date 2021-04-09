В Сумской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 200 млн грн

Центр переводил для предприятий средства в наличные и минимизировал налоговые обязательства

Центр переводил для предприятий средства в наличные и минимизировал налоговые обязательства

Фото Сумской областной прокуратуры

В Ахтырке Сумской области пресечена незаконная деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства обустроили в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен около 35 млн грн убытков.

В четверг, 9 апреля 2021 года, проведено 3 санкционированные обыски в офисном помещении указанного конвертационного центра и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, - говорится в сообщении.

Незаконную деятельность лиц прекращено Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, СНБО на планируемом заседании 9 апреля должна была заняться конвертационными центрами. Журналистам стали известны некоторые вопросы с повестки дня следующего заседания СНБО.