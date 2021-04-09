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09 апреля 2021, 15:14 424

СБУ изъяла в Киевской и Одесской областях наркотиков на 11 миллионов

09 апреля 2021, 15:14 424
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Наркодилеры передавали "товар" клиентам через водителей такси, а оплату принимали в криптовалюте
Наркодилеры передавали "товар" клиентам через водителей такси, а оплату принимали в криптовалюте
Фото: СБУ
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Службой безопасности Украины ликвидирована деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на контрабанде и сбыте кокаина и психотропов в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы.

В ходе досудебного следствия задокументировано, что наркодельцы передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату злоумышленники принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ", - сообщили оперативники.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Стоимость найденного "товара" по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.

В настоящее время трое участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.

обыски СБУ Киев наркотики торговля область

 
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