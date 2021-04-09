СБУ изъяла в Киевской и Одесской областях наркотиков на 11 миллионов
Службой безопасности Украины ликвидирована деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на контрабанде и сбыте кокаина и психотропов в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы.
В ходе досудебного следствия задокументировано, что наркодельцы передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату злоумышленники принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ", - сообщили оперативники.
Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Стоимость найденного "товара" по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.
В настоящее время трое участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.