СБУ изъяла в Киевской и Одесской областях наркотиков на 11 миллионов

Наркодилеры передавали "товар" клиентам через водителей такси, а оплату принимали в криптовалюте

Наркодилеры передавали "товар" клиентам через водителей такси, а оплату принимали в криптовалюте

Фото: СБУ

Службой безопасности Украины ликвидирована деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на контрабанде и сбыте кокаина и психотропов в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы.

В ходе досудебного следствия задокументировано, что наркодельцы передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату злоумышленники принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ", - сообщили оперативники.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Стоимость найденного "товара" по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.

В настоящее время трое участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.