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04 апреля 2021, 13:54 111

Еще три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина

04 апреля 2021, 13:54 111
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В "красную" зоны могут попасть Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области
В "красную" зоны могут попасть Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области
Фото из открытых источников
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По состоянию на утро 4 апреля "красный" уровень эпидемической опасности установлен в Киеве и 10 областях Украины.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.

В "красной" зоне уже находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные регионы оказались в "оранжевой" зоне, и лишь Херсонская область остается в "желтой" зоне карантина.

К показателям "красной" зоны приближаются три региона страны.

В частности, в Хмельницкой области загруженность коек с кислородом достигла 64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны. Также в регионе почти вдвое превышен показатель госпитализаций.

В Черкасской области показатель заражений коронавирусом достиг 22,6%, а в Донецкой области – 18% при норме 20%. Также в Донецкой области превышен уровень госпитализаций – по состоянию на 3 апреля этот показатель составил 65, 2 при норме 60 на 100 тысяч населения.

В целом же по состоянию на 3 апреля показатель госпитализаций больных на COVID-19 не превышен только в трех областях — Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 апреля зафиксировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

Украина Донецкая область Хмельницкая область Черкасская область коронавирус красная зона карантин

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