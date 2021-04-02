17:50  02 апреля
Пропуска на транспорт и закрытые школы: Чернигов с понедельника усиливает карантин
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
18:39  02 апреля
Боевики на Донбассе ранили двух наших военных и одного мирного жителя
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 16:55 423

Во Львове возле больницы образовалась очередь "скорых" с больными COVID-19

02 апреля 2021, 16:55 423
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Во Львове возле Клинической больницы скорой заметили очереди из автомобилей скорой помощи, которые ждали, чтобы передать врачам тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Евгений Бойко, передает RegioNews.

Очередь из скорых с пациентами на Ковид возле больницы на Топольной Львов, 02.04.2021 год", - написал депутат.

Также работник больницы Олег Самчук сообщил в социальной сети, что сейчас в медицинском учреждении находится 490 пациентов с коронавирусным заболеванием, 43 из них находятся в реанимации, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 1668 новых больных, что является наибольшим показателем среди всех областей.

Напомним, жесткий карантин во Львове продлили до 12 апреля, транспорт переходит в режим спецперевозок.

коронавирус Львов скорая помощь больницы очереди пациенты

В Харькове фактическое и заявленное количество COVID-кроватей не совпадают - НСЗУ
02 апреля 2021, 16:19
В Николаеве могут остановить общественный транспорт: власти города назвали условия
02 апреля 2021, 15:59
В больницах Одессы критическая ситуация со свободными COVID-кроватями
02 апреля 2021, 15:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram