Во Львове возле больницы образовалась очередь "скорых" с больными COVID-19

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса

Фото: Facebook

Во Львове возле Клинической больницы скорой заметили очереди из автомобилей скорой помощи, которые ждали, чтобы передать врачам тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Евгений Бойко, передает RegioNews.

Очередь из скорых с пациентами на Ковид возле больницы на Топольной Львов, 02.04.2021 год", - написал депутат.

Также работник больницы Олег Самчук сообщил в социальной сети, что сейчас в медицинском учреждении находится 490 пациентов с коронавирусным заболеванием, 43 из них находятся в реанимации, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 1668 новых больных, что является наибольшим показателем среди всех областей.

Напомним, жесткий карантин во Львове продлили до 12 апреля, транспорт переходит в режим спецперевозок.