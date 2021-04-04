В Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых больных коронавирусом

В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников

В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 4 апреля зафиксировано 13 738 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Фейсбуке, пишет RegioNews.

За минувшие сутки госпитализировано 5 545 человек, летальных случаев – 258, выздоровел – 4 657 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 552 случаи;

Винницкая область – 397 случаев;

Волынская область – 226 случаев;

Днепропетровская область – 1 143 случая;

Донецкая область – 668 случаев;

Житомирская область – 616 случаев;

Закарпатская – 287 случаев/;

Запорожская область – 328 случаев;

Ивано-Франковска область – 234 случая;

Киевская область – 804 случаи;

Кировоградская область – 171 случай;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 865 случаев;

Николаевская область – 386 случаев;

Одесская область – 1 075 случаев;

Полтавская область – 194 случаи;

Ровенская область – 330 случаев;

Сумская область – 762 случаи;

Тернопольская область – 505 случаев;

Харьковская область – 1 388 случаев;

Херсонская область – 186 случаев;

Хмельницкая область – 1 060 случаев;

Черкасская область – 646 случаев;

Черновицкая область – 304 случаи;

Черниговская область – 555 случаев.

За сутки осуществлено 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).

Напомним, за минувшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирус с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.