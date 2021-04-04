В Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых больных коронавирусом
В Украине по состоянию на 4 апреля зафиксировано 13 738 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Фейсбуке, пишет RegioNews.
За минувшие сутки госпитализировано 5 545 человек, летальных случаев – 258, выздоровел – 4 657 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев – 552 случаи;
- Винницкая область – 397 случаев;
- Волынская область – 226 случаев;
- Днепропетровская область – 1 143 случая;
- Донецкая область – 668 случаев;
- Житомирская область – 616 случаев;
- Закарпатская – 287 случаев/;
- Запорожская область – 328 случаев;
- Ивано-Франковска область – 234 случая;
- Киевская область – 804 случаи;
- Кировоградская область – 171 случай;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 865 случаев;
- Николаевская область – 386 случаев;
- Одесская область – 1 075 случаев;
- Полтавская область – 194 случаи;
- Ровенская область – 330 случаев;
- Сумская область – 762 случаи;
- Тернопольская область – 505 случаев;
- Харьковская область – 1 388 случаев;
- Херсонская область – 186 случаев;
- Хмельницкая область – 1 060 случаев;
- Черкасская область – 646 случаев;
- Черновицкая область – 304 случаи;
- Черниговская область – 555 случаев.
За сутки осуществлено 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).
Напомним, за минувшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирус с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.