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В Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых больных коронавирусом
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04 апреля 2021, 11:01 10

В Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых больных коронавирусом

04 апреля 2021, 11:01 10
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Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 4 апреля зафиксировано 13 738 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Фейсбуке, пишет RegioNews.

За минувшие сутки госпитализировано 5 545 человек, летальных случаев – 258, выздоровел – 4 657 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев – 552 случаи;
  • Винницкая область – 397 случаев;
  • Волынская область – 226 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 143 случая;
  • Донецкая область – 668 случаев;
  • Житомирская область – 616 случаев;
  • Закарпатская – 287 случаев/;
  • Запорожская область – 328 случаев;
  • Ивано-Франковска область – 234 случая;
  • Киевская область – 804 случаи;
  • Кировоградская область – 171 случай;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Львовская область – 865 случаев;
  • Николаевская область – 386 случаев;
  • Одесская область – 1 075 случаев;
  • Полтавская область – 194 случаи;
  • Ровенская область – 330 случаев;
  • Сумская область – 762 случаи;
  • Тернопольская область – 505 случаев;
  • Харьковская область – 1 388 случаев;
  • Херсонская область – 186 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 060 случаев;
  • Черкасская область – 646 случаев;
  • Черновицкая область – 304 случаи;
  • Черниговская область – 555 случаев.

За сутки осуществлено 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).

Напомним, за минувшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирус с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.

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