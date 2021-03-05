В Харькове неизвестные заминировали авто: полиция открыла производство

Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет

Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет

Фото: Нацполиция

В Харькове около 02:00 ночи в полицию поступило сообщение от 38-летнего харьковчанина. Он заявил, что по улице Зубенко обнаружил на своем автомобиле предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает RegioNews.

Во время осмотра полицейские установили, что в конструкции фаркопа автомобиля находится ручная граната РГД-5. Боеприпас был обезврежен и изъят для проведения экспертизы.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас полицией принимаются меры для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.

Напомним, в Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.