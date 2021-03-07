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"Телеграм-каналы… пытаются заметать следы", - политтехнолог об убийстве киберполицейской
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07 марта 2021, 17:06 10

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской

07 марта 2021, 17:06 10
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Подозревают знакомую убитой
Подозревают знакомую убитой
Фото из открытых источников
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Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного преступления – убийства сегодня ночью в столице полицейской, 1983 года рождения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию и прокуратуру.

Полицейские сообщают, что на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были задействованы кинологи и криминалистическая лаборатория.

Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии произошедшего, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Киевская городская прокуратура подтверждает, что "по результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержали 37-летнюю жительницу столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления".

Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы, - сообщают в прокуратуре.

В прокуратуре добавляют, что в настоящее время продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских относительно причин смерти женщины. Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Posted by Київська міська прокуратура on Sunday, March 7, 2021

Как сообщалось, в Киеве жестоко убили киберполицейскую. Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли сегодня ночью.

Политтехнолог высказался об убийстве киберполицейской: "Телеграмм-каналы... пытаются заметать следы". Речь идет о закрытых по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Шептун".

подозрение Киев прокуратура убийство полиция задержание

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