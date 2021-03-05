На Днепропетровщине сообщили о подозрении "смотрящему" за поставку наркотиков в колонию

За организацию канала поставки и сбыт наркотиков "авторитету" грозит до 15 лет заключения

За организацию канала поставки и сбыт наркотиков "авторитету" грозит до 15 лет заключения

Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине правоохранители задокументировали преступную деятельность группы лиц, которая действовала на территории Криворожской исправительной колонии. Организатором был человек, который находился в исправительном учреждении. Злоумышленник координировал и организовывал противоправную деятельность в учреждении отбывания наказаний, так и за ее пределами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сам подозреваемый был судим за имущественные преступления - кражи и грабежи, и был направлен для отбывания наказания в Криворожской исправительной колонии. Находясь в местах лишения свободы и не желая подчиняться установленным правилам, быстро завоевал авторитет среди осужденных. Имея связи в криминальной среде, получил в колонии статус "смотрящего" за учреждением", - отметил замначальника управления стратегических расследований Виктор Диденко.

Злоумышленник назначал себе помощников из числа осужденных, поддерживал связь с местными криминальными авторитетами, участвовал в распределении так называемого "общака".

Полицейские провели санкционированные обыски в помещении исправительной колонии, на территории г. Кривой Рог и Днепр. Изъяты мобильные телефоны, наркотики на 50 тыс. гривен, 12 тыс. гривен наличными.

На основании собранных доказательств "смотрящему" было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Еще одному участнику, который отвечал за передачу пакетов в спецучреждение, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла деятельность наркосиндиката, который действовал на территории трех областей.