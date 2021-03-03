В Киеве обокрали авто и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры - СМИ

В полицию обратился сам потерпевший

В полицию обратился сам потерпевший

Фото из открытых источников

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным источника, 2 марта Грищук сам обратился на линию 102 и сообщил об инциденте.

По его словам, злоумышленники разбили стекло двери Land Rover Discovery, припаркованного на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 185 Уголовного кодекса ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему", что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет).

Как сообщалось, на Полтавщине банда обворовывала грузовики прямо на ходу, используя альпинистское снаряжение. Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывали замки и пломбы, а затем проникали к товару.