13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
19:10  03 марта
На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 17:20 3

В Киеве обокрали авто и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры - СМИ

03 марта 2021, 17:20 3
Читайте також українською мовою
В полицию обратился сам потерпевший
В полицию обратился сам потерпевший
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным источника, 2 марта Грищук сам обратился на линию 102 и сообщил об инциденте.

По его словам, злоумышленники разбили стекло двери Land Rover Discovery, припаркованного на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 185 Уголовного кодекса ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему", что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет).

Как сообщалось, на Полтавщине банда обворовывала грузовики прямо на ходу, используя альпинистское снаряжение. Пока фура ехала по трассе, злоумышленники взламывали замки и пломбы, а затем проникали к товару.

кража прокурор САП Киев полиция авто

К конкурсу на руководителя САП не допустили заместителя директора ГБР
03 марта 2021, 16:41
Скандального судью Высшего хозяйственного суда Емельянова уволили
03 марта 2021, 11:51
За сокрытие преступления в интересах бывшего нардепа будут судить экс-руководителя прокуратуры Киевщины
02 марта 2021, 22:00
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram