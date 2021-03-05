В столице возле одного из университетов неизвестные устроили стрельбу по автомобилям
Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников
Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников
В Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) неизвестные из оружия начали стрелять по припаркованным автомобилям. Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
Как сообщается, неизвестные стреляли по окнам припаркованных автомобилей. Пока известно о трех поврежденных таким образом авто.
"К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет. Правоохранители разыскивают вооруженных хулиганов", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Днепре ночью произошла стрельба с участием известного бизнесмена.
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