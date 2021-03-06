Украинский журналист обнаружил прослушку в машине: подозревает СБУ
Журналист-расследователь Евгений Плинский сообщил, что нашел под своей машиной прослушку.
Об этом он написал в Facebook, сообщает RegioNews.
"Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено", - сообщил он.
Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено.Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021
Плінський впоследствии отметил, что вызвал полицию, а также написал заявление. Он также поинтересовался, кто же мог за ним следить.
Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа...Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021
Напомним, что журналист Евгений Плинский расследовал возможный табачный лоббизм в Верховной Раде на 3 миллиарда гривен. 1 марта он сообщил, что Давид Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS, что может привести к потере 3 млрд грн бюджетных средств. Стоит отметить, что Плискин считает, что Арахамия причастен к "схемам лоббизма" в ВР по табачному вопросу.