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06 марта 2021, 15:34 5

Украинский журналист обнаружил прослушку в машине: подозревает СБУ

06 марта 2021, 15:34 5
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Он написал заявление в полицию
Он написал заявление в полицию
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Журналист-расследователь Евгений Плинский сообщил, что нашел под своей машиной прослушку.

Об этом он написал в Facebook, сообщает RegioNews.

"Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено", - сообщил он.

Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено.

Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Плінський впоследствии отметил, что вызвал полицию, а также написал заявление. Он также поинтересовался, кто же мог за ним следить.

Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа...

Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Напомним, что журналист Евгений Плинский расследовал возможный табачный лоббизм в Верховной Раде на 3 миллиарда гривен. 1 марта он сообщил, что Давид Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS, что может привести к потере 3 млрд грн бюджетных средств. Стоит отметить, что Плискин считает, что Арахамия причастен к "схемам лоббизма" в ВР по табачному вопросу.

Украина криминал Киев прослушка Иван Баканов

 
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