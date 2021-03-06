Украинский журналист обнаружил прослушку в машине: подозревает СБУ

Он написал заявление в полицию

Он написал заявление в полицию

Facebook

Журналист-расследователь Евгений Плинский сообщил, что нашел под своей машиной прослушку.

Об этом он написал в Facebook, сообщает RegioNews.

"Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено", - сообщил он.

Когда заехал на СТО проверить ходовую, а нашел привет от лейтенанта Баканова и его кума Наумова. Прослушка, трекер, все как положено. Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Плінський впоследствии отметил, что вызвал полицию, а также написал заявление. Он также поинтересовался, кто же мог за ним следить.

Спасибо всем за поддержку и интерес к теме слежки и прослушки моего автомобиля. Полицию вызвал. Следственная группа... Posted by Евгений Плинский on Friday, March 5, 2021

Напомним, что журналист Евгений Плинский расследовал возможный табачный лоббизм в Верховной Раде на 3 миллиарда гривен. 1 марта он сообщил, что Давид Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS, что может привести к потере 3 млрд грн бюджетных средств. Стоит отметить, что Плискин считает, что Арахамия причастен к "схемам лоббизма" в ВР по табачному вопросу.