На Тернопольщине еще в одном детском саду возникла вспышка кишечной инфекции
Двух детей госпитализировали в больницу, еще семеро - лечатся амбулаторно
Двух детей госпитализировали в больницу, еще семеро - лечатся амбулаторно
В селе Джурин, что в Тернопольской области, в детском саду зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В с. Джурин Чертковского района на Тернопольщине в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей 2014-2018 г.р. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно”, - говорится в сообщении.
Как информируют спасатели, состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Всего в ДОУ находились 16 детей.
В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.
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