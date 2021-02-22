На Тернопольщине еще в одном детском саду возникла вспышка кишечной инфекции

Двух детей госпитализировали в больницу, еще семеро - лечатся амбулаторно

Двух детей госпитализировали в больницу, еще семеро - лечатся амбулаторно

Фото: из открытых источников

В селе Джурин, что в Тернопольской области, в детском саду зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В с. Джурин Чертковского района на Тернопольщине в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей 2014-2018 г.р. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно”, - говорится в сообщении.

Как информируют спасатели, состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Всего в ДОУ находились 16 детей.

В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.