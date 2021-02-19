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19 февраля 2021, 11:41 1264

В столичном общежитии вспыхнул пожар: эвакуировали 200 человек

19 февраля 2021, 11:41 1264
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Причина возгорания устанавливается
Причина возгорания устанавливается
Фото: Facebook
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В Киеве в Голосеевском районе вспыхнул пожар в 5-этажном общежитии на ул. Красиловской, 8/4. Спасатели эвакуировали на безопасное расстояние жильцов и персонал общежития.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

19 февраля в 09:43 в оперативно-координационной центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном общежитии на ул. Красиловской, 8/4, что в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарных было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже на площади 10 кв. м.

Уже в 10:07 пожар был локализован и в 10:12 - ликвидирован. Спасателями вместе с персоналом выведено на безопасное расстояние 200 человек", - сообщили в ГСЧС.

В результате пожара сгорели и повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты.

К тушению пожара было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 22 человек личного состава.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

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