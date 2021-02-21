Боевики на Донбассе продолжают блокировать большинство КПВВ

Пропуск людей осуществляют только два контрольных пункта

Пропуск людей осуществляют только два контрольных пункта

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По решению командующего операции Объединенных сил открыты для пропуска через линию разграничения все КПВВ. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что работают только два КПВВ: в "Станице Луганской" и в "Новотроицком", где оккупанты разблокируют движение людей дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

В течение недели через "Станицу Луганскую" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4710 человек, а на контролируемую территорию - 4517 человек. В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 182 гражданина и 32 транспортных средства на временно оккупированную Донетчину, одновременно 162 гражданина и 29 транспортных средств на подконтрольную Украине территорию", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 10 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на территорию Украины.

Напомним, на Донбассе обострение, боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения