На Одесчине затопило стадион, который торжественно открыл Зеленский

После отъезда президента школьная арена превратилась в бассейн

После отъезда президента школьная арена превратилась в бассейн

Фото: Facebook

В городе Южный Одесской области затопило стадион, который торжественно открыл президент Владимир Зеленский, пребывая в области с рабочим визитом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Даниленко, передает RegioNews.

К приезду президента спуски к площадке украсили искусственной травой, а также щитами с рекламой стройки.

После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в огромную сплошную лужу.

Город Южное, Одесская область... Пошёл дождь. На фото – стадион после дождя. Теперь это бассейн. Вывод: всё, к чему не прикоснется Зе – всё превращается в г* (экономика, армия, международная политика, законы, суды). Ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", – написал Даниленко.

Ранее сообщалось, что Зеленский ночевал в незаконно построенном отеле на самом берегу одесского пляжа "Ланжерон".