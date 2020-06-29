Вода пяти пляжей Одессы не соответствует санитарным нормам

Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня

Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня

Фото: flickr

В Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологических показателям.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава, передает RegioNews.

В период с 19 по 25 июня в зонах на пляжах г. Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было исследовано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели.

Из них не соответствовали нормативным требованиям 13 проб.

В частности, в городе не соответствует требованиям вода на пляжах 13 ст. Фонтана, 16 ст. Фонтана, 10ст. Фонтана, "Аркадия" и "Дельфин".

При этом на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб, все они отвечали гигиеническим требованиям.

Напомним, в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi.