10:31  29 июня
Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев
15:46  28 июня
Более сотни населенных пунктов на Прикарпатье остаются под водой
12:06  29 июня
Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 13:36 5

Вода пяти пляжей Одессы не соответствует санитарным нормам

29 июня 2020, 13:36 5
Читайте також українською мовою
Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня
Анализ проб морской воды проводился в период с 19 по 25 июня
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологических показателям.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава, передает RegioNews.

В период с 19 по 25 июня в зонах на пляжах г. Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было исследовано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели.

Из них не соответствовали нормативным требованиям 13 проб.

В частности, в городе не соответствует требованиям вода на пляжах 13 ст. Фонтана, 16 ст. Фонтана, 10ст. Фонтана, "Аркадия" и "Дельфин".

При этом на санитарно-химические показатели было исследовано 9 проб, все они отвечали гигиеническим требованиям.

Напомним, в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi.

Одесса пляж санитарные нормы Минздрав Лаборатория
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев
29 июня 2020, 10:31
Степанов рассказал, когда откроют детские лагеря и стоит ли носить маску на пляже
28 июня 2020, 15:16
В некоторых регионах Украины учителей допускают к ВНО без ИФА-теста
26 июня 2020, 20:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »