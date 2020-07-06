Майже на всіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку

Найчистішим пляжем міста є "Ланжерон"

Найчистішим пляжем міста є "Ланжерон"

Фото: flickr

Одеський лабораторний центр за результатом аналізу проб із міських пляжів встановив невідповідність морської води мікробіологічним нормам, на більшості пляжів виявили кишкову паличку.

Про це повідомляє "Думская TV", передає RegioNews.

Воду перевіряють щотижня, невідповідність санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня.

Результати проб, взятих сьогодні, 6 липня, будуть відомі у п'ятницю 10 липня.

Це наш основний індикатор, який характеризує забруднення морської води, і невідповіднысть індексу кишкової палички", - повідомили у відділі епідеміологічного нагляду.

Згідно із результатами досліджень, найчистішим пляжем Одеси є "Ланжерон". У лабораторному центрі вважають, що на мікробіологічний рівень забрудненості води впливає погода і кількість туристів.

Кишкова паличка передається через неякісну їжу або забруднену воду.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що в Одесі вода п'яти пляжів не відповідає нормативним вимогам санітарно-мікробіологічних показників.