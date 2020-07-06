В Кривом Роге провели спецоперацию: за сбыт и изготовление наркотиков задержали 10 человек

С помощью закладок и через сеть Интернет они сбывали наркотические вещества по всему городу

С помощью закладок и через сеть Интернет они сбывали наркотические вещества по всему городу

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге правоохранители провели более 40 обысков и задержали преступную группировку за изготовление и сбыт наркотиков на территории города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.

По результатам обысков изъяты наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства.

Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллиона гривен.

В состав преступной группы входили четверо местных мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.

Кроме того, 4 июля сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. В ходе мероприятия изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. гривен, полученные от незаконной продажи препаратов. Задержали 50-летнюю женщину.

Того же дня правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков в домовладениях горожан, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

Полицейские изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40 - и 57-летних наркосбытчиков задержали.

Также полицейские Саксаганского отделения полиции во время расследования уголовного производства провели обыск по месту жительства 30-летнего мужчины. В результате изъяли травматический пистолет и патроны к нему.

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. После результатов которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

По перечисленным фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Ранее сообщалось, что в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области в ночь на 5 июля произошло ЧП: неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги — около миллиона гривен.