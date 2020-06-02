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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 15:33 3

На борьбу с коронавирусом Украина потратила почти 3 миллиарда гривен

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02 июня 2020, 15:33 3
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Все желающие могут участвовать в мониторинге бюджетных расходов
Фото: flickr
Все желающие могут участвовать в мониторинге бюджетных расходов

За период пандемии из бюджета было потрачено более 2,6 миллиарда гривен на борьбу с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает RegioNews.

По данным Минфина, бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19, составили 658 млн гривен из государственного бюджета и 1 965 млн гривен из местных бюджетов.

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2 484 млн грн из местных бюджетов)", - говорится в сообщении.

Министерство финансов опубликовало инфографику, где приведена структура расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 с 1 марта по 28 мая.

В ведомстве добавили, что все желающие могут участвовать в мониторинге бюджетных расходов на веб-портале использования публичных средств и на веб-портале бюджета для граждан.

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Напомним, в Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.


коронавирус Украина бюджет Минфин
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