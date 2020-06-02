Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается второй день подряд
За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли
За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли
В Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 53, Львовской - 34, Черновицкой -33.
В Киеве 1 июня коронавирусом заразились 28 человек, пять из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19.
Ситуация в регионах Украины выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 1029 случаев;
- Волынская область — 942 случая;
- Днепропетровская область — 943 случая;
- Донецкая область — 164 случая;
- Житомирская область — 776 случев;
- Закарпатская область — 1216 случаев;
- Запорожская область — 450 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1442 случая;
- Кировоградская область — 516 случаев;
- Киевская область — 1623 случая;
- Львовская область — 1734 случая;
- Луганская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 294 случая;
- Одесская область — 896 случаев;
- Полтавская область — 271 случай;
- Ровенская область — 1823 случая;
- Сумская область — 173 случая;
- Тернопольская область — 1180 случаев;
- Харьковская область — 1105 случаев;
- Херсонская область — 178 случаев;
- Хмельницкая область — 458 случаев;
- Черновицкая область — 3410 случаев;
- Черкасская область — 411 случаев;
- Черниговская область — 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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