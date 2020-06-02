Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается второй день подряд

За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли

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За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли

В Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 53, Львовской - 34, Черновицкой -33. В Киеве 1 июня коронавирусом заразились 28 человек, пять из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19. Ситуация в регионах Украины выглядит следующим образом: Винницкая область — 1029 случаев;

Волынская область — 942 случая;

Днепропетровская область — 943 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 776 случев;

Закарпатская область — 1216 случаев;

Запорожская область — 450 случаев;

Ивано-Франковская область — 1442 случая;

Кировоградская область — 516 случаев;

Киевская область — 1623 случая;

Львовская область — 1734 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 271 случай;

Ровенская область — 1823 случая;

Сумская область — 173 случая;

Тернопольская область — 1180 случаев;

Харьковская область — 1105 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 458 случаев;

Черновицкая область — 3410 случаев;

Черкасская область — 411 случаев;

Черниговская область — 188 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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