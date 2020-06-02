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Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается второй день подряд
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02 июня 2020, 09:34 25

Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается второй день подряд

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02 июня 2020, 09:34 25
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За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли
pixabay.com
За прошедшие сутки заразились 328 человек, выздоровели 388 больных, 9 человек умерли

В Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 53, Львовской - 34, Черновицкой -33.

В Киеве 1 июня коронавирусом заразились 28 человек, пять из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19.

Ситуация в регионах Украины выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 1029 случаев;
  • Волынская область — 942 случая;
  • Днепропетровская область — 943 случая;
  • Донецкая область — 164 случая;
  • Житомирская область — 776 случев;
  • Закарпатская область — 1216 случаев;
  • Запорожская область — 450 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1442 случая;
  • Кировоградская область — 516 случаев;
  • Киевская область — 1623 случая;
  • Львовская область — 1734 случая;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 294 случая;
  • Одесская область — 896 случаев;
  • Полтавская область — 271 случай;
  • Ровенская область — 1823 случая;
  • Сумская область — 173 случая;
  • Тернопольская область — 1180 случаев;
  • Харьковская область — 1105 случаев;
  • Херсонская область — 178 случаев;
  • Хмельницкая область — 458 случаев;
  • Черновицкая область — 3410 случаев;
  • Черкасская область — 411 случаев;
  • Черниговская область — 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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