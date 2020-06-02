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02 июня 2020, 09:59 5

Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за судьбу детей-сирот в Крыму

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02 июня 2020, 09:59 5
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С 2014 года судьба сирот остается неизвестной
Фото: из открытых источников
С 2014 года судьба сирот остается неизвестной

Украина в ООН призвала Россию принять все необходимые меры для соблюдения прав почти 5 тысяч сирот и детей лишенных родительской опеки, которые жили в Крыму на время его оккупации в 2014 году и судьба которых неизвестна.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Россия, как государство-оккупант, должна принять все необходимые меры для соблюдения прав этих детей, в том числе предотвратить их незаконное перемещению за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.

Извесвтно, что до оккупации Крыма в 2014 году, в нем насчитывалось 4900 детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки.

Напомним, за последние сутки в зоне действия ООС был ранен один украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен выступил за запрет суррогатного материнства в Украине.


дети ООН Украина РФ оккупация Крым
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